Marcelo em exclusivo: "Sá Carneiro morreu num atentado"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageou Francisco Sá Carneiro, nos 40 anos da sua morte, esta sexta-feira.

Perante outros antigos presidentes do PSD como Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes e Luís Marques Mendes e Manuela Ferreira Leite presentes nesta sessão, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que, "como militante da primeira hora", deve a Sá Carneiro "o reconhecimento pela missão impossível tornada possível de ter construído um partido galvanizante a partir de quase nada, e por várias vezes".

Numa mensagem para o programa "Expresso da Meia-Noite", esta semana dedicado aos 40 anos da morte de Sá Carneiro, o Presidente da República afirmou estar convicto de que o antigo primeiro-ministro foi vítima de um atentado.

"Para quem acompanhou sucessivas comissões parlamentares de inquérito como representante da família de António Patrício Gouveia, lembrando sempre o corajoso Augusto Cid, e nessa qualidade concordou com as conclusões das últimas comissões no sentido de ter havido atentado, mesmo se não dirigido especificamente contra Francisco Sá Carneiro, é muito frustrante ter de admitir que o tempo acabou por não facilitar uma decisão jurisdicional com mais sedimentada base probatória", afirmou Marcelo na cerimónia de homenagem a Francisco Sá Carneiro.