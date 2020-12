Ministério Público abre inquérito para apurar circunstâncias da morte de Sara Carreira

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da jovem, um procedimento habitual sempre que há vitimas mortais em acidentes de viação.

Sara Carreira morreu numa colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, ocorrida pelas 19:00 de sábado na Autoestrada (A1), que esteve cortada ao trânsito até às 00:51 entre os nós de Santarém e do Cartaxo.

O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém.

Ao volante do carro onde Sara seguia estava o namorado Ivo Lucas, que ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço. O ator continua internado numa unidade de saúde de Lisboa. O estado é delicado e deverá ser operado em breve. A informação foi avançada pela agência do músico.

Nas redes sociais somam-se as reações à morte tão precoce da jovem. E também o Presidente da República já enviou condolências à familia.