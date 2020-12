Jerónimo de Sousa defende que o SEF não deve ser extinto, mas considera que deve ser alvo de uma reestruturação.

O secretário-geral do PCP defende que a saída do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, não é o caminho para resolver a situação.

Na primeira reunião do Comité Central, depois do congresso, o PCP fez um balanço da situação política e voltou a mostrar-se contra a renovação do estado de emergência.