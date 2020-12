Marcelo nega interferência no futuro de Eduardo Cabrita 

O Presidente da República lembra que não tem interferência na continuidade do ministro da Administração Interna.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que Eduardo Cabrita quis ficar no Governo e lembra que António Costa manteve a confiança no ministro.

Mas quando rebentou a polémica, o Presidente da República fez declarações que colocavam em cheque alguém, não especificado, de uma cadeia de comando que no limite começa ou termina no ministro.

Eduardo Cabrita enfrenta vários pedidos de demissão

O ministro da Administração Interna parece cada vez mais isolado. Quando chovem os pedidos de demissão de Eduardo Cabrita, só o PCP veio dizer que a questão não passa pela substituição do ministro. Jerónimo de Sousa não alinha com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nem com a fusão de polícias.

CATARINA MARTINS REAFIRMA QUE EDUARDO CABRITA PERDEU AS CONDIÇÕES PARA EXERCER O CARGO

A coordenadora do Bloco de Esquerda reafirmou este domingo, em Alcanena (Santarém), que o ministro da Administração Interna "perdeu as condições para o lugar que ocupa", dada a forma como lidou com a atuação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"FICA A IDEIA DE QUE NINGUÉM ESTÁ A GOVERNAR"



O CDS também veio esta segunda-feira criticar o ministro Eduardo Cabrita, pela forma como o país tem sabido da reestruturação no SEF.

Numa declaração assinada por Telmo Correia, os centristas notam que fica a ideia de que já "ninguém está a governar".

O deputado diz que as decisões têm sido anunciadas por várias fontes e lembra até que foi o Presidente da República o primeiro a anunciar a reformulação das polícias.

"EM POLÍTICA O RIDÍCULO MATA E ELE MATOU-SE", DIZ MARQUES MENDES SOBRE EDUARDO CABRITA

Sobre o caso do cidadão ucraniano morto às mãos de agentes do SEF, Luís Marques Mendes afirma que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no cargo.

O comentador da SIC diz mesmo que "é uma questão de tempo" até Eduardo Cabrita sair.