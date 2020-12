O comentador da SIC Paulo Baldaia defendeu que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, não tem autoridade política em relação aos polícias e que está demasiado pressionado.

"São demasiados casos em que Eduardo Cabrita está envolvido sempre com problemas, como a polémica das golas que eram inflamáveis e da forma como ministro responde sempre que tem um problema", afirmou Paulo Baldaia.

No Primeio Jornal, defendeu que apesar de existir confiança política do primeiro-ministro em Eduardo Cabrita, a confiança no ministro não existe na opinião pública.

"O Presidente da República alguma coisa quis com este encontro", afirmou Paulo Baldaia, ao referir-se ao encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Manuel Magina da Silva.

O comentador da SIC realçou que o Presidente da República disse uma frase "parecida à que levou à demissão da antecessora de Eduardo Cabrita também no ministério da Administração Interna".

"Marcelo não deu o passo seguinte e agora parece que está a dar", afirmou na SIC.

Paulo Baldaia defendeu ainda que o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública não pode "depois disto tudo ser o próximo super-chefe de uma polícia nacional, com mais poder e mais gente".