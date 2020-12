Reestruturação do SEF. Eduardo Cabrita volta a repreender Magina da Silva

O Ministro da Administração Interna disse que foi informado sobre a audiência de Magina da Silva com o Presidente da República, mas critica novamente as declarações do diretor nacional da PSP sobre a extinção do SEF e a criação de uma polícia nacional.

O esclarecimento foi feito esta terça-feira no Parlamento, durante a audição do ministro sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniúk.

No domingo, na reunião com o Presidente da República, o diretor nacional da PSP abordou a fusão daquela força de segurança com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"O que tem sido anunciado e tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna passará não pela absorção, mas pela fusão entre a PSP e o SEF", afirmou Magina da Silva, depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Na altura, Eduardo Cabrita afirmou que a projetada reforma no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) será anunciada "de forma adequada" pelo Governo "e não por um diretor de Polícia".