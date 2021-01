Polémica com procurador europeu: "É absolutamente inequívoco que a ministra da Justiça mentiu"

Há dias que a ministra da Justiça tem estado debaixo das criticas de Rui Rio e esta terça-feira o presidente do PSD subiu o tom.

"É absolutamente inequívoco que a ministra da Justiça mentiu."



Rio passou a responsabilidade para António Costa, mas o primeiro-ministro mantém a confiança em Francisca van Dunem. O PS está satisfeito com as explicações da ministra. Mas os restantes partidos discordam e querem mais esclarecimentos.

Depois do PSD e do CDS, o Bloco de Esquerda pediu uma audição urgente da ministra no Parlamento sobre um caso que fragiliza o Governo, mas também o próprio procurador José Guerra, na opinião do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

Ao que a SIC apurou, a audição da ministra deve ficar agendada entre o fim desta semana e o princípio da próxima.