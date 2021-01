Frio mantém Portugal em alerta até terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai manter Portugal continental e parte da Madeira em aviso amarelo até terça-feira devido à "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

Os 18 distritos do continente vão continuar com aviso amarelo, com a Guarda a ser novamente o distrito com a temperatura mais baixa (-3.º).

Também com aviso amarelo está a Região Autónoma da Madeira, onde apenas a costa sul da ilha irá manter temperaturas adequadas e por isso está com aviso verde.

Segundo o IPMA, o alerta amarelo para a Madeira está associado à previsão de neve nos pontos mais altos da ilha que poderá condicionar a circulação em algumas zonas e até provocar danos em árvores.

Já nos Açores, as temperaturas serão mais adequadas e por isso estão com aviso verde.

A massa de ar frio que chegou do interior da Europa nos últimos dias voltou a trazer a neve à vila de Almeida, no distrito da Guarda. O manto branco que cobriu a localidade candidata a Património Mundial da UNESCO não surpreendeu a população, que está habituada a ter esta visão nesta altura do ano.

Mas a sul, em Arraiolos, o fenómeno foi uma surpresa difícil de ignorar. Em Évora, a GNR captou a primeira queda de neve na cidade desde 2009. O cenário repetiu-se em todos os concelhos do distrito alentejano e espalhou-se pelo alto Alentejo até Portalegre.

Uma situação rara que não surpreendeu os especialistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que já tinham colocado todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo por causa do frio.

Segunda e terça-feira são os dias onde se vão registar as temperaturas mais baixas desta vaga de frio. O IPMA prevê que o termómetro possa descer até aos 7 graus negativos nas Penhas Douradas na terça-feira.

A Direção-Geral de Saúde alerta que é provável que o frio tenha efeitos sobre a mortalidade nos próximos dias. Por isso, recomenda evitar a exposição ao frio e manter as casas quentes, sem esquecer os cuidados habituais com os aquecimentos a combustão, como as braseiras ou lareiras.

A necessidade de manter as casas quentes levou a um consumo de eletricidade e de gás nas últimas semanas: foi atingido o nível mais alto dos últimos 10 anos. Devido à sobrecarga, várias zonas do país têm tido falhas de energia.