Filipe Lobo d'Ávila demitiu-se do cargo de vice-presidente do CDS. Com esta demissão, fica em causa o lugar de Francisco Rodrigues dos Santos à frente do partido.

O líder do CDS terá ficado entre a espada e a parede e pode não ter outro caminho senão aceitar o confronto num congresso extraordinário ainda antes das eleições autárquicas.