Francisco Rodrigues dos Santos enfrenta três demissões na direção do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, enfrenta uma situação de instabilidade no partido: Filipe Lobo d’Ávila anunciou, esta quinta-feira, a sua demissão enquanto primeiro vice-presidente do partido, avança o Expresso.

Não é o único a abandonar a liderança. Também Raul Almeida e Isabel Meneres Campos decidiram terminar a sua participação na direção do partido por discordarem do rumo do líder.

As três demissões na direção do partido surgem dias depois do antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter publicado um artigo de opinião onde defendia a realização de um congresso do partido e de eleições antecipadas.

“A crise de sobrevivência que o CDS hoje atravessa não conseguirá ser resolvida com esta direção. É claro, e por demais evidente, que esta direção tem total legitimidade para continuar em funções, tendo ganho um Congresso”, escreveu Mesquita Nunes num artigo de opinião do Observador, reforçando que “daqui a um ano, será tarde demais. Se for já, ainda vamos a tempo de autárquicas, ainda vamos a tempo de projetar uma nova força”.

Em resposta ao desafio de Mesquita Nunes, Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que as questões internas do partido devem ser discutidas à porta fechada e afirmou que irá reunir com órgãos nacionais do partido para reflexão sobre situação política.

Depois, em entrevista ao Público, o eurodeputado Nuno Melo afirmou também estar disponível para se candidatar à liderança do CDS, seja em 2022 ou antes.