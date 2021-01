"Faz hoje um ano que André Ventura me mandou ir para o meu país. Esta casa calou-se"

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira lembrou esta quinta-feira, durante o debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência, que faz hoje um ano que o deputado André Ventura a mandou "ir para seu o país" e que, durante a pandemia, "o mesmo indivíduo" sugeriu um confinamento da comunidade cigana.

"O estado de emergência e nenhuma pandemia devem permitir descriminação sobre qualquer cidadão", afirmou a deputada.

"Queremos um rigoroso confinamento, mas da pobreza, da exclusão social, da falta de habitação" e "do racismo e de todas as descriminações, do populismo e do taticismo político", concluiu Joacine Katar Moreira.