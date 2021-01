Crise no CDS. Demitiram-se mais quatro membros do partido

Os vogais da comissão política nacional do CDS-PP Paulo Cunha de Almeida e José Carmo demitiram-se esta sexta-feira dos cargos, enquanto José Maria Seabra Duque e Tiago Leite saíram do gabinete de estudos do partido, disse à Lusa fonte centrista.

As demissões destes quatro dirigentes do grupo Juntos pelo Futuro acontece um dia depois da saída do vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila e dos vogais da comissão executiva Raul Almeida e Isabel Menéres Campos.

Raul Almeida, que é também porta-voz do Juntos pelo Futuro, cuja moção ao último congresso conseguiu 14,45% dos votos, adiantou à agência Lusa que Paulo Cunha de Almeida, José Carmo, José Maria Seabra Duque e Tiago Leite comunicaram ao grupo na quinta-feira à noite que pediram a demissão dos respetivos cargos.

De acordo com este porta-voz, os quatro dirigentes concordaram com os motivos que justificaram as anteriores demissões de membros do grupo, e argumentaram ser necessária "uma mudança", seja "com Francisco Rodrigues dos Santos ou outra pessoa qualquer".

Presidente do CDS não se demite mas convoca Conselho Nacional

Na reunião da comissão política que terminou esta sexta-feira de madrugada, o líder do CDS anunciou que irá convocar um Conselho Nacional mas não adiantou se a convocação de um congresso e de eleições antecipadas constará na ordem de trabalhos, segundo contaram à Lusa fontes que estiveram presentes na reunião.