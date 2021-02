Homicídio no aeroporto de Lisboa. Levantadas suspeitas quanto à atuação dos seguranças

A defesa dos inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk dizem que os clientes estão inocentes e que deviam ser outros os arguidos do processo.

No arranque do segundo dia de julgamento, são levantadas suspeitas, mais que tudo, quanto à atuação dos seguranças do aeroporto, no dia da morte do ucraniano.

Três inspetores do SEF começaram ontem a ser julgados no Campus da Justiça, em Lisboa.

Os inspetores Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva, são acusados da morte do ucraniano em março de 2020, no aeroporto de Lisboa.