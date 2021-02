Rodrigues dos Santos acusa Mesquita Nunes de não ter dado a cara pelo CDS no ano passado

Francisco Rodrigues dos Santos diz que é favorável ao voto secreto e relembra que foi eleito pela vontade dos militantes do partido. O Conselho Nacional do CDS está reunido este sábado para votar a moção de confiança ao presidente.

O líder do partido defende que haja “transparência, secretismo no voto, liberdade aos nosso delegados” de forma a que “exerçam em consciência aquilo que entenderem que é melhor”. Francisco Rodrigues dos Santos diz ainda estar disponível “para acatar as decisões dos militantes”.

Durante o Conselho Nacional do CDS, o presidente do CDS deixou ainda críticas a Adolfo Mesquita Nunes.

“Não estou entrincheirado. Entrincheirado? Eu fui eleito pelos militantes do congresso. Não estou entrincheirado num escritório, em nenhuma atividade profissional e agora me lembrei que sou salvador do partido, quando há um ano atrás não dei a cara pelo CDS. Estou cá, cá continuarei e estou disponível para aceitar o veredicto dos militantes dó meu partido em voto secreto”

Francisco Rodrigues do Santos manifestou-se ainda confiante numa vitória da moção de confiança que será votada este sábado.