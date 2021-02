À beira da extinção nas sondagens, líder do CDS vai avançar com moção de confiança

O Presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, vai pedir um teste de confiança ao partido que pode precipitar a saída.

O Conselho Nacional vai decidir o futuro do partido. O objetivo de Francisco Rodrigues dos Santos é perceber se tem ou não condições para se manter no cargo.

A contestação é cada vez maior, numa altura em que as sondagens indicam que o partido está à beira da irrelevância.

O líder do CDS marcou uma declaração para as 19:00 na sede do partido.