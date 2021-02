"O oxigénio é um importante produto que pode ser reaproveitado da eletrólise da água"

Rui Costa Neto é defensor do papel do hidrogénio como armazenador de energia elétrica. Diz que Portugal é um país competitivo no que toca às renováveis e que isso ajuda a economia do hidrogénio.

O professor lembra que ao produzir hidrogénio estamos também a criar oxigénio que pode ser aproveitado e depois vendido. São dois gases que irão ajudar a pagar o investimento inicial necessário para tornar a tecnologia do hidrogénio competitiva. Até porque, defende Rui Costa Neto: "o timing é este".