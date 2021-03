Santos Silva garante realização dos voos para repatriar portugueses por razões humanitárias

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse, na tarde desta quarta-feira, que vão ser organizados os voos necessários para repatriar cidadãos portugueses por razões humanitárias.

“Nós organizaremos os voos que forem necessários para repatriar os portugueses que têm de ser repatriados por razões humanitárias. Foi o que fizemos no inverno do ano passado, na primavera do ano passado, no verão do ano passado e é o que faremos este ano, sempre que for necessário”, disse no Parlamento