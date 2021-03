O último dia do primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa

Terça-feira no Jornal da Noite

Marcelo Rebelo de Sousa tem esperança que a pandemia esteja controlada até ao final do verão e o deixe voltar à estrada. Pretende estar novamente em contacto com os portugueses ainda antes das eleições autárquicas.

A SIC esteve, esta segunda-feira, no Palácio de Belém, a acompanhar o último dia do primeiro mandato do Presidente da República.

