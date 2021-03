Hospital Pedro Hispano nega qualquer responsabilidade na origem do surto de legionella

No dia 5 de novembro do ano passado, Joaquim Maria Ferreira de 85 anos foi a primeira vítima mortal da legionella, depois de um surto que atingiu os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

O Hospital Pedro Hispano de Matosinhos descarta qualquer responsabilidade na origem do surto, uma vez que a instituição foi investigada, mas todas as análises obtiveram resultadso negativos.

A instituição entende que é impossível que qualquer doente tenha contraído a doença durante uma deslocação ao hospital.

A equipa de advogados da família da vítima suspeita que o hospital de matosinhos terá estado na origem do surto e advoga que as autoridades de saúde demoraram demasiado tempo a reagir.

Os advogados ponderam recorrer à Lei da Ação Popular para responsabilizar o hospital e o Estado.

O caso está no Ministério Público desde novembro, mas ainda não se sabe o resultado da investigação que procura apurar as causas do surto de legionella, no distrito do Porto.

No total, morreram nove pessoas associadas ao surto e 88 pessoas contrairam a doença.