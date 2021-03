Trabalhador leva Novo Banco a tribunal 

Um trabalhador do Novo Banco vai avançar para tribunal porque diz que foi despedido por ser dirigente sindical e por ter criticado várias decisões do banco. O Novo Banco nega a acusação e diz que foi feita uma proposta para uma rescisão amigável por não existir vaga para o trabalhador.

No final do ano passado, o Novo Banco decidiu migrar, no próprio grupo, o trabalho de uma empresa de recuperação de crédito onde estava Nuno Matos. Quase todos os trabalhadores foram integrados e quem não foi, o banco propôs saídas por mútuo acordo.

Nuno Matos rejeitou a proposta. Diz que a razão para o despedimento está no facto de ser voz ativa no Sindicato de Trabalhadores da Atividade Financeira.