Inês Sousa Real está a ponderar candidatar-se à liderança do PAN. A SIC sabe que a decisão será tomada até ao final do mês de março.

Depois de ter dito que não se excluía da reflexão conjunta sobre o futuro da liderança do partido, a SIC sabe que há a possibilidade de encabeçar uma lista candidata ao congresso de junho.

Inês Sousa Real é, atualmente, líder da bancada parlamentar do PAN. Foi eleita para o Parlamento como número dois nas listas por Lisboa.

André Silva vai deixar a liderança do PAN

André Silva está de saída da liderança do PAN, o partido Pessoas - Animais - Natureza, e da Assembleia da República. À frente do partido há 7 anos, André Silva é, atualmente, deputado.

O atual líder do partido não se vai recandidatar ao cargo no congresso de 4 e 5 junho e vai deixar o Parlamento no dia seguinte. O anúncio foi feito através de um e-mail enviado este domingo aos militantes do partido.

O porta-voz do PAN considera que "chegou a hora de mudar" e refere que, tendo sido pai há 5 meses, entende que deve "apanhar o comboio da paternidade para materializar valores" que considera essenciais nas esferas privada e pública.

"Além de pretender equilibrar a minha vida pessoal e familiar com a vida profissional, carrego a forte convicção de que numa democracia saudável as pessoas não devem eternizar-se nos cargos, devendo dar oportunidade a outras. Ou seja, como muitos sabem, defendo a limitação de todos os mandatos políticos, sejam eles partidários ou em órgãos de poder institucional", justifica.

