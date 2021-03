Inspetora do SEF revela “condições deploráveis” do centro de detenção

O centro de detenção temporária do SEF, no aeroporto, cobra 100 euros por dia por cada pessoa detida. De acordo com uma inspetora, ouvida no caso do ucraniano que morreu no ano passado, o centro tem capacidade para 60 pessoas, mas chegaram a estar naquele local mais de 100.

A revelação foi feita na terceira sessão do julgamento do caso da morte de Ihor Homeniuk. Irina Fonseca, inspetora do SEF, ouvida como testemunha, diz que as condições do centro de detenção eram deploráveis.

SEF chegou a receber 10 mil euros por dia

O local tinha capacidade máxima para 60 pessoas, mas chegaram a estar lá mais de 100. Parte delas dormia em colchões que estavam no chão. Apesar disso, avança o Diário de Notícias, o SEF cobrava 90 euros mais IVA por dia por cada pessoa.

O valor subiu para 100 euros no verão passado e é pago, prevê a lei, pelas companhias aéreas que transportaram os cidadãos que não têm entrada admitida no território nacional.

Em março do ano passado estariam mais de 100 pessoas no local, o que permitia ao SEF cobrar mais de 10 mil euros por dia.

O DN avança também que, durante alguns meses, o centro ficou sem nenhum membro do SEF a coordenar o local, como é suposto, porque quem o fazia meteu baixa e não foi substituído.