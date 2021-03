Mãe, filha e neto viviam em vivenda cheia de lixo, excrementos e animais na Quinta do Conde

As autoridades retiraram de casa uma família que vivia em condições sanitárias deploráveis, numa vivenda na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.

Mãe, filha e neto, de 4 anos, dividiam o espaço com uma mistura de lixo, excrementos e animais, alguns já mortos.

Os técnicos da empresa especializada em limpeza de locais de risco para a saúde pública nunca viram nada assim.

A limpeza foi solicitada pelo proprietário da casa, que vive no estrangeiro há vários anos e que desconhecia o que se passava.

Depois da intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local, o menor ficou institucionalizado, enquanto a mãe e a avó foram internadas no hospital São Bernardo, em Setúbal.

Alertamos para a violência das imagens.