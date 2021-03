Colega de Giovani identifica 3 dos 7 arguidos como autores das agressões

No julgamento do homicídio de Luís Giovani, que decorre em Bragança, foram ouvidos os amigos do jovem cabo-verdiano, também eles agredidos. Apenas o último a depor identificou três dos sete arguidos como autores das agressões.

A defesa continua a aproveitar as contradições para desacreditar os depoimentos das testemunhas.

Luís Giovani entrou no hospital com um traumatismo crânio-encefálico que lhe provocou a morte 10 dias depois. Da autoria desta morte estão acusados sete arguidos com idades entre os 24 e os 36 anos.