Portugal avança para a segunda fase do desconfinamento

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira que Portugal pode "dar o passo de avançar" com as medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira.

No final do Conselho de Ministros de hoje, António Costa explicou que "a aplicação combinada dos dois critérios" - incidência e ritmo de transmissão - mantém Portugal "claramente no quadrante verde".

Portugal cumpre os dois indicadores considerados determinantes para avançar ou travar o desconfinamento: a nível nacional, o país está abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade é inferior a 1.

"Podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira", reiterou Costa.

António Costa lembrou que até segunda-feira vão manter-se as regras atualmente em vigor, entre as quais a proibição de circulação entre concelhos, que será depois levantada.

O primeiro-ministro anunciou que a 5 de abril vão reabrir:

2.º e 3.º ciclos (e ATLs para estas idades) ;

; Equipamentos sociais na área da deficiência;

Centros de dia;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

Lojas até 200m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

Esplanadas (máximo de 4 pessoas por grupo) ;

; Modalidades desportivas de baixo risco (sem contacto físico);

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

OS 19 CONCELHOS ACIMA DO LIMIAR DE RISCO

O primeiro-ministro revelou também que há 19 concelhos no continente acima do limiar de risco de incidência da covid-19, que podem não avançar no desconfinamento, caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, daqui a duas semanas.

Destes 19 concelhos, 13 têm entre 120 e 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e seis estão mesmo acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes, no mesmo período.

MANUEL DE ALMEIDA

O primeiro-ministro salientou que os especialistas ouvidos pelo Governo propuseram que, "se em duas avaliações sucessivas, os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar as medidas de desconfinamento".

Dos 19 concelhos com maior incidência de casos, destacam-se Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes.

A este grupo de 19 pertencem ainda os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soure, Vila do Bispo e Vimioso, que registam entre 120 a 240 casos por 100 mil habitantes.

António Costa deixou ainda "uma palavra de profundo agradecimento aos portugueses, pela forma como têm conseguido coletivamente controlar esta pandemia".

"E nesta terceira vaga termos conseguido trazer com grande sacrifício, mas também grande determinação e grande persistência, de dias em que chegamos a ser dos piores do mundo para a situação em que hoje nos encontramos em que no conjunto do espaço económico europeu só a Islândia tem melhores resultados que Portugal", enalteceu.

MANUEL DE ALMEIDA

Para o primeiro-ministro, estes resultados devem dar orgulho aos portugueses.