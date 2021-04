A tradição das amêndoas e do folar numa Páscoa em pandemia

Apesar das restrições, há quem queira manter a tradição do folar e das amêndoas, alguns dos produtos mais procurados na Páscoa.

Confinada há meses, Ana Cotrim diz que todos os dias são iguais e que não se lembra da festividade que se aproxima. Mas apesar disso, procurou cumprir a tradição.

À semelhança de Ana, há outros clientes que também procuraram manter as tradições neste ano atípico. Com as portas abertas desde as 10:00, foram dezenas os que passaram pela pastelaria Alcoa para se preparem para esta Páscoa.

O movimento não tem comparação com o de outros anos. Com quebras acima dos 50%, a esperança do negócio é que as vendas voltem aos valores do passado e que os clientes não fiquem apenas a ver montra.