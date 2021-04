Aumentaram as burlas com pagamentos por MBWay.

De acordo com o Jornal de Notícias, em 2020, foram registados cinco vezes mais casos de pessoas que foram burladas com esta forma de pagamento, que funciona através do telemovel.

O confinamento e a multiplicação de grupos criminosos explicarão o aumento das queixas.

Ainda segundo o Jornal de Notícias, enquanto que em 2019 as autoridades registaram 2.179 queixas, no ano passado houve quase 12 mil. De seis casos por dia, passou-se para 33.

PSP detém cinco pessoas por burlas através de MBway

A PSP do Porto deteve, a 17 de março, cinco pessoa suspeitas de terem lucrado meio milhão de euros através de um esquema de burlas, utilizando a plataforma MBway. Estavam na mira das autoridades há vários meses.

Inicialmente, o alvo eram pessoas com menos conhecimentos informáticos, mas com burla atrás de burla, o grupo ganhou confiança e passou a atacar também noutras frentes. 86 empresários e comerciantes perderam meio milhão de euros.

No âmbito desta operação, a PSP do Porto realizou seis buscas domiciliárias onde foram detidas cinco pessoas e foram apreendidos materiais informáticos, droga e peças de vestuário. Foi também encontrado nove mil euros em dinheiro.

É um tipo de crime que tem aumentado nos últimos tempos e as autoridades deixam o alerta.

