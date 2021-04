Advogado da família de Ihor Homeniuk critica redução da acusação 

O Ministério Público pediu esta segunda-feira a condenação dos três inspetores do SEF acusados da morte Ihor Homeniuk a penas de prisão entre oito e 16 anos pelo crime de ofensas corporais graves, agravada pelo resultado (morte).

A repórter Carolina Reis está a acompanhar o julgamento dos inspetores, no Campus da Justiça, em Lisboa, onde explicou que a procuradora deixou cair a acusação de homicídio qualificado.

O advogado da família de Ihor Homeniuk criticou a redução da acusação e defendeu que se trata de um homicídio. Em declarações aos jornalistas, José Gaspar disse que faltam arguidos.

IHOR MORREU DE ASFIXIA LENTA

Ihor Homeniuk foi algemado e agredido nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março de 2020, vindo a morrer alegadamente por asfixia lenta devido à fratura de várias costelas.

O perito que realizou a autópsia ao cidadão ucraniano declarou em julgamento que o relatório final da autópsia "conclui com segurança" que o ucraniano "morreu de asfixia lenta" provocada por várias fraturas nas costelas causadas por energia externa.

Esta segunda-feira, nas alegações finais, a procuradora deu como provada a tese de acusação que Ihor Homeniuk foi algemado e agredido nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março de 2020, vindo a morrer por asfixia lenta devido às agressões a pontapé e com bastão, que lhe causaram a fratura de várias costelas, mais precisamente de "oito arcos costais".

A procuradora Leonor Machado considerou que houve também "negligência" dos acusados face ao "grave estado de saúde" de Ihor , tendo morrido asfixiado devido à insuficiência respiratória provocada pela fratura das costelas, após as agressões, e em virtude de ter ficado algemado e de barriga para baixo no colchão, dificultando a respiração e provocando-lhe a morte por asfixia e não por convulsão e aspiração de vómito, como a defesa pretendeu fazer crer.