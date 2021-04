Operação Triângulo. Deputado António Gameiro confirma buscas da PJ às suas casas e escritório

O deputado, António Gameiro, confirmou que a Polícia Judiciária realizou buscas às suas casas e escritório, no âmbito do processo que levou à detenção da autarca de Vila Real de Santo António.

Em declarações à Lusa, o candidato à Camara de Ourém garantiu desconhecer os termos do processo. "A minha única ligação é de natureza estritamente profissional, como consultor de um escritório de advogados".

Houve uma recolha de informação, de pareceres e cartas, que António Gameiro diz ter sido a pedido do escritório, por solicitação da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

A Polícia Judiciária já solicitou o levantamento da imunidade parlamentar do deputado.

"Estou disponível para que me seja levantada de imediato a imunidade parlamentar, para me poder defender e colaborar com a Justiça, uma vez que até agora não fui notificado desse pedido de levantamento".