Operação Triângulo. PJ quer levantamento de imunidade parlamentar de António Gameiro

António Gameiro, deputado do PS, está envolvido no caso Operação Triângulo, que levou à detenção da autarca de Vila Real de Santo António. A Polícia Judiciária (PJ) fez, esta terça-feira, buscas à casa do deputado e pediu o levantamento da imunidade parlamentar, segundo o jornal Expresso.

António Gameiro ainda não foi constituído arguido porque as autoridades aguardam o levantamento da imunidade parlamentar, de acordo com um comunicado da PJ e do Ministério Público.

As buscas realizaram-se na casa do deputado socialista, em Seiçal, concelho de Ourém. Gameiro foi, este fim de semana, anunciado como candidato do PS, precisamente à Câmara de Ourém.

O deputado é suspeito de estar envolvido neste negócio de compra e venda de um terreno municipal em Monte Gordo por 5,6 milhões de euros. A SIC contactou o deputado, mas António Gameiro não quis prestar declarações.

Na Operação Triângulo, quatro pessoas foram detidas e foram realizadas 17 buscas domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados. Diligências que acontecem no Algarve, Lisboa, Leiria e Ourém. A investigação está em curso há mais de um ano.