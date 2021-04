Buscas na Câmara de Lisboa. Ex-vereador Manuel Salgado ligado a quase todos os 12 casos suspeitos

A Operação Olissipus investiga vários negócios feitos pela Câmara Municipal de Lisboa.

Fernando Medina diz estar tranquilo e a cooperar com as autoridades.

A própria autarquia fala em nove projetos urbanísticos, como o Hospital da Luz, obras na Praça das Flores e no Convento do Beatro, entre outros, e três empreitadas em investigação, como a Segunda Circular, o Miradouro de São Pedro de Alcântara e a requalificação da piscina de Penha de França.

O nome que salta à vista é do arquiteto e ex-vereador do urbanismo Manuel Salgado.

A maior partes dos casos levantam suspeitas com o antigo Grupo Espírito Santo. Manuel Salgado abandonou a autarquia em 2019 e a Sociedade de Reabilitação Urbana em 2021, depois de ter sido constituído arguido no caso da aprovação do Hospital CUF Tejo.