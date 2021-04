Família do Bairro da Jamaica apresenta queixa contra André Ventura

A família do Bairro da Jamaica que diz ter sido alvo de ofensas por parte de André Ventura apresentou queixa contra o líder do Chega e exige um pedido de desculpas público.

Num dos debates para as eleições presidenciais, na SIC, Ventura mostrou uma fotografia da família ao lado do Presidente da República e referiu-se à família como "bandidos" e "bandidagem". Ventura acusou-os ainda de "atacarem uma esquadra da polícia e de viverem de subsídios do Estado".

A advogada de defesa da família acusa André Ventura de querer humilhar as pessoas negras que vivem em bairros sociais, com o objetivo de ganhar popularidade eleitoral.

No processo, a que a SIC teve acesso, a defesa exige que Ventura se retrate publicamente. O líder do Chega vai a Tribunal no próximo dia 10 de maio.