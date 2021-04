Comboio a vapor regressa à Linha do Vouga 

O comboio a vapor com 100 anos regressa este fim de semana à Linha do Vouga.

Na cabine, seguem três maquinistas, dois com a função de fogueiros, habituados ao calor da fornalha. Pelas suas mãos, passa o combustível que põe a máquina a funcionar.

Do comboio "Vouguinha", fazem parte carruagens que são relíquias do início do século XX. Foram precisas muitas horas de trabalho nas oficinas da CP, em Contumil, no Porto, para lhes devolver o brilho de outros tempos.

A viagem começou este sábado, em Aveiro, às 13:30. O comboio demora duas horas a percorrer cerca de 30 quilómetros até Macinhata do Vouga e só regressa no domingo, às 16:30.