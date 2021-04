Costa e ministro das Infraestruturas recebidos com protestos em Valença

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foram recebidos esta segunda-feira de manhã em Valença por uma manifestação dos trabalhadores da infraestruturas de Portugal e por protestos contra o encerramento de fronteiras.

A segunda manifestação juntou empresários e comerciantes da região que esperavam pela chegada de António Costa e Pedro Nuno Santos junto à estação ferroviária.

O primeiro-ministro assinalava a conclusão da eletrificação da Linha do Minho, com uma viagem num comboio elétrico desde Viana do Castelo até Valença.

"Faço mais do que qualquer um já fez nesta função", diz Pedro Nuno Santos

À saída do comboio, um protesto de trabalhadores das infraestruturas de Portugal aguardava a comitiva do Governo para exigir uma reunião com o Executivo. Pedro Nuno Santos trocou algumas palavras acesas com um representante dos manifestantes.

"Faço mais do que qualquer um já fez nesta função", disse o ministro das Infraestruturas.

"Chegámos com muitas décadas de atraso", admite Costa em relação à eletrificação da linha do Minho

À chegada a Valença, depois da viagem de comboio, o primeiro-ministro, António Costa, sublinhou a importância da conclusão da eletrificação da linha do Minho. António Costa reconheceu os atrasos na obra.