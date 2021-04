Pedro Nuno Santos: "Faço mais do que qualquer um já fez nesta função"

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foram recebidos esta segunda-feira de manhã em Valença por uma manifestação dos trabalhadores da infraestruturas de Portugal e por protestos contra o encerramento de fronteiras.

À saída do comboio, um protesto de trabalhadores das infraestruturas de Portugal aguardava a comitiva do Governo para exigir uma reunião com o Executivo. Pedro Nuno Santos trocou algumas palavras acesas com um representante dos manifestantes.