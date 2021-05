As comemorações do Dia do Trabalhador pelo país

Em Lisboa

Mais de mil pessoas desfilaram este sábado, a partir das 15:20, entre a avenida Almirante Reis e a Alameda, em Lisboa, no âmbito das celebrações do 1.º de Maio, organizadas pela CGTP para "lutar pelos direitos e combater a exploração".

A concentração começou no Largo dos Anjos, onde chegaram vários autocarros de diferentes zonas do país, com pessoas para participar no protesto do Dia do Trabalhador.

Os manifestantes cumpriram a obrigação do uso de máscara para proteção da covid-19, mas a regra do distanciamento foi difícil de cumprir.

Entre as palavras de ordem ouviu-se "o trabalho é um direito, sem ele nada feito" e "tele-exploração enche os bolsos ao patrão".

Os trabalhadores do setor social e da distribuição estiveram este sábado em greve. Em Lisboa, manifestaram-se pelo direito a não trabalhar no dia 1 de maio

No Porto

No Porto, centenas de pessoas juntaram-se na Avenida dos Aliados. A manifestação organizada pela CGTP foi a segunda em tempo de pandemia.

Reivindicam melhores salários, 35 horas de trabalho e menos precaridade.

As distâncias de segurança estão a ser cumpridas e a máscara está a ser usada.

Uma das preocupações mais levantadas pelos sindicatos no Grande Porto tem sido o encerramento da refinaria da Petrogal, em Matosinhos.

ESTELA SILVA

Em Coimbra

Em Coimbra, centenas de trabalhadores juntaram-se para um desfile que começou na Praça da República e terminou na Praça 8 de Maio, junto à Câmara.

No ano passado o desfile não se realizou, houve apenas uma concentração. Mas este ano os trabalhadores e vários sindicatos juntaram-se para um protesto, que teve também a participação dos estudantes da Associação Académica de Coimbra.

Uma das preocupações mais referida foi o ataque aos direitos dos trabalhadores com o pretexto da pandemia.

Em Faro

O 1.º de Maio em Faro foi assinalado este sábado de manhã com uma marcha em defesa do emprego, melhores salários e condições de trabalho.

Só em março deste ano, na região do Algarve o desemprego subiu mais de 54 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. O banco alimentar apoia 30 mil familias. Em 2020 eram 16 mil.

