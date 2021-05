Santuário de Fátima garante segurança sanitária no 13 de Maio

O Santuário de Fátima vai permitir a presença de 7.500 fiéis nas celebrações do 13 de Maio deste ano, um aumento face às de outubro de 2020.

Na peregrinação de 13 de Outubro do ano passado, o recinto do santuário foi restringido a 6 mil fiéis, com círculos a delimitar o espaço. Desta vez, no regresso das grandes peregrinações, o 13 de maio terá lotação máxima de 7.500 pessoas.

Os peregrinos terão acesso a partes do recinto de oração, que não foram ocupadas em outubro. Estarão disponíveis oito entradas com dispensadores de álcool gel e 80 pessoas farão o acolhimento.

No entanto, as peregrinações a pé não são aconselhadas pelo santuário, pois não haverá apoio dedicado a estes fiéis.