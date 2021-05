Imigrantes realojados no Zmar. Proprietários falam em noite difícil 

Os proprietários receiam que os imigrantes que se encontram em isolamento no Zmar possam ser um risco para quem vive no complexo turístico, apesar dos testes negativos à covid-19.

Cerca de 30 imigrantes estão em isolamento no empreendimento de Odemira, em algumas das casas que pertencem ao próprio complexo, mas segundo os proprietários, muito perto de algumas particulares.

Contam que às 04:00 os imigrantes foram levados por uma outra porta, enquanto na principal as autoridades mantinham um cerco.

Descrevem uma noite difícil em que foram mantidos uma hora dentro dos carros. Esta manhã, foi chamado o INEM para duas proprietárias que não se sentira bem.



GNR diz que atuou durante os realojamentos a pedido da Proteção Civil

A GNR esclareceu que acompanhou esta quinta-feira de madrugada a operação para realojar no complexo os imigrantes que trabalham na agricultura, na sequência de um pedido da Proteção Civil Municipal de Odemira.

Em comunicado, a GNR explica que a sua atuação surge em resposta a um pedido da Proteção Civil Municipal de Odemira "para garantir as condições de segurança no transporte dos cidadãos a deslocar para as instalações do 'ZMar Eco Experience'".

A Guarda Nacional Republicana indica ainda que a operação, que decorreu pelas 04:00 e "sem incidentes", contou com o reforço do Comando Territorial de Beja e da Unidade de Intervenção.