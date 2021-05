Suspensa requisição civil do Zmar. Advogado antevê "luta jurídica" com o Governo 

O advogado da maioria dos proprietários do Zmar congratulou-se esta sexta-feira com a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que suspendeu a requisição civil decretada pelo Governo para o alojamento turístico, em Odemira.

No entanto, Nuno Silva Vieira diz tratar-se apenas do início de uma "longa luta jurídica" com o Governo.

Em declarações à SIC, mostra-se pronto para travá-la e reitera que os moradores nada têm contra estes imigrantes.