Zmar. "Confirma-se a ilegalidade de tudo o que o Estado português tem estado a fazer"

O Supremo Tribunal Administrativo deu razão à defesa dos proprietários do Zmar e suspendeu a requisição civil decretada pelo Governo para o alojamento turístico, em Odemira.

Em causa está a providência cautelar interposta em tribunal pelo advogado dos proprietários contra a requisição temporária do complexo pelo Governo, para alojar os imigrantes.

A repórter Conceição Ribeiro está no Zmar, onde falou com um dos proprietários, que criticou a "imoralidade" do Governo. Sobre a suspensão da requisição civil, disse que estava confirmada "a ilegalidade de tudo o que o Estado português tem estado a fazer nos últimos dias".

O proprietário acusou o Governo da "falta de dignidade para com os imigrantes" e revelou que conversou com alguns deles. "Estão assustadíssimos. Quando foram enfiados em autocarros, pensaram que iam ser expulsos do país."

Entre as críticas ao Executivo, falou ainda de "trapalhadas atrás de trapalhadas" e das "teimosias" do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.