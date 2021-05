As condições de vida de muitos dos imigrantes em Odemira estão a ser alvo de pelo menos 12 investigações do Ministério Público, relacionadas tamém com a contratação de mão de obra estrangeira no maior concelho do país.

Uma equipa da SIC visitou várias casas que ainda não foram alvo de vistorias, na semana em que duas freguesias do concelho ficaram isoladas devido ao cordão sanitário.

Dos quase 13 mil trabalhadores agrícolas de Odemira cerca de seis mil nao têm condições de habitabilidade.