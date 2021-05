O presidente da Promovalor, Luís Filipe Vieira, está esta segunda-feira à tarde a ser ouvido na Comissão Parlamentar de inquérito ao Novo Banco.

Garante que investiu quase tudo o que tinha na criação da Promovalor, com capital próprio, sem depender do Banco Espírito Santo. Lembra que já era empresário antes de começar a trabalhar no Benfica.

"A minha vida não foi criada com o BES ou com o Benfica", afirmou.

O presidente da Promovalor assegura ainda que nunca teve qualquer perdão de dívida.