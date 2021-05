Zmar e Sporting. "O Governo está a perder o discernimento" 

Uma das críticas mais duras desta quarta-feira partiu de Rui Rio, com acusações ao Governo e ao ministro da Administração Interna, pelos excessos nos festejos dos sportinguistas e pela polémica do Zmar.

"O Governo está a perder o discernimento, o ministro da Administração Interna invade propriedade privada a meio da noite com forte dispositivo policial, o mesmo dispositivo policial que ontem, a propósito dos festejos, foi incapaz de fazer o que lhe competia fazer."

As críticas de Rui Rio foram feitas na sua intervenção no debate sobre política geral com o primeiro-ministro, no Parlamento.