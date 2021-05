Ventura quer saber se Costa concorda com suspensão de pena a polícia que lhe chamou "aberração"

André Ventura quer saber se o primeiro-ministro concorda com a decisão do ministro da Administração Interna de suspender a execução da pena ao polícia que o insultou numa publicação nas redes sociais.

O líder do Chega considera a decisão inaceitável mas afastou, no entanto, a hipótese de de apresentar queixa no Ministério Público.

O ministro da Administração Interna suspendeu a execução da pena aplicada ao agente da PSP Manuel Morais por ter chamado, no seu Facebook pessoal, "aberração" ao líder do partido Chega.

Em março, o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública confirmou a pena disciplinar de 10 dias aplicada pelo comandante da Unidade Especial de Polícia ao agente do Corpo do Intervenção Manuel Morais.

Manuel Morais, que denunciou a existência de racismo na PSP e ativista antirracismo, recorreu ao ministro da Administração Interna, mas, como o recurso não tem efeito suspensivo, teve de cumprir a pena de 10 dias na altura e entregar a arma.