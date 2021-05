Rui Rio admite suspender funções se Conselho de Jurisdição aplicar sanção

Rui Rio admitiu, esta sexta-feira, que poderá suspender funções caso o Conselho de Jurisdição do partido decida aplicar-lhe uma sanção.

Em causa está o processo que envolve o presidente do PSD e o líder parlamentar, Adão Silva, por não terem dado seguimento a uma moção, aprovada em congresso, que pedia um referendo à eutanásia.

Segundo o jornal Expresso, o presidente do PSD pode mesmo decidir bater com a porta – ainda que temporariamente – assim que for notificado da decisão e convocar um Conselho Nacional.

A direção do partido entende que as motivações do Conselho de Jurisdição são políticas e não jurídicas, uma vez que já houve muitas outras moções setoriais aprovadas em congresso que não tiveram seguimento.

O semanário apurou que para o líder parlamentar estará prevista a suspensão do mandato pela duração de um ano. Rui Rio enfrenta uma “advertência grave”.