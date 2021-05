Rio diz que Rui Moreira “não se devia recandidatar” às autárquicas

O líder do PSD diz que se estivesse na posição do autarca no Porto não seria recandidato às autárquicas. Rui Moreira admitiu voltar a concorrer, apesar de estar em risco de perder o mandato em tribunal por causa do caso Selminho.

Rui Moreira vai a julgamento no caso Selminho por alegadamente ter favorecido a imobiliária da família. Diz que a acusação é injusta e garante que isso não o vai impedir de avançar para mais um mandato.