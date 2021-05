Pedro Nuno Santos opta pelo silêncio no congresso do PS

Pedro Nuno Santos não irá discursar ou apresentar moções no próximo congresso do PS. A reunião do partido está marcada para os dias 10 e 11 de julho.

A decisão, segundo avança o jornal Público, pretende evitar divergências com António Costa, primeiro-ministro e também secretário-geral do PS.

No último congresso socialista, realizado em maio de 2018, Pedro Nuno Santos – na altura secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e responsável pela negociação com os partidos da Geringonça – fez um discurso inflamado que colocava o PS num caminho mais à esquerda do que o seguido pelo primeiro-ministro. Este discurso abria também a porta à sua futura candidatura a secretário-geral do partido.

A situação não caiu bem a António Costa, lembra o Público. O primeiro-ministro fechou o congresso com um discurso onde garantia que “não ia meter os papéis para a reforma”.

O facto de optar pelo silêncio, não quer dizer que o nome de Pedro Nuno Santos não seja apontado como futuro candidato ao lugar de António Costa, quando o secretário-geral do PS decidir deixar o cargo.

O agora ministro das Infraestruturas tem em mãos uma das pastas mais sensíveis, que inclui a restruturação da TAP e os inevitáveis despedimentos.