"É evidente que o tempo desgastou o regime, que não foi capaz de se reformar", afirma Rui Rio

Rui Rio considera que o regime está desgastado e que não está capaz de responder às exigências da sociedade.

"O regime não vai acabar bem se não se regenerar e sem entendimentos entre os partidos e a sociedade ele não se reforma", defendeu o presidente do PSD.

Rio reafirmou ainda a necessidade de "acordos partidários alargados".

O discurso do líder dos sociais-democratas foi de quase 45 minutos, no encerramento da III Convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL).