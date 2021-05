A injeção de capital no Novo Banco não vai ser votada no Parlamento. A proposta do Bloco de Esquerda foi chumbada. Mariana Mortágua acusa o PSD de fazer pouco dos portugueses, por não ter aprovado o projeto.

Depois de várias voltas e reviravoltas, em novembro, o PSD colocou-se ao lado do Bloco para impedir que o orçamento tivesse mais dinheiro para o Novo Banco.

Agora, dá a mão ao Governo contra o BE e deixa injeção no Novo Banco fora no Parlamento. O dinheiro agora vem de outros bancos.

O PSD até queria discutir a opção, mas não aprovou a ideia de votar a decisão do Governo.

Os sociais-democratas lembram que o projeto era apenas uma recomendação. O PS diz que a forma que o Governo encontrou faz toda a diferença.

Com a abstenção do PSD, o objetivo do BE fica pelo caminho. Não há espaço para uma votação que poderia ser ainda mais complicada para o Governo do que as voltas e reviravoltas do último orçamento.