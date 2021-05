André Ventura acusa Rui Rio de ser um "muito mau líder" do PSD.

No discurso de abertura do congresso do Chega, na sexta-feira à noite em Coimbra, Ventura escolheu os sociais-democratas e o seu líder como novos inimigos.

Garantiu ainda que só fará um acordo de Governo com o PSD se for o Chega a impor as regras.